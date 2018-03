Newyorške borze tretji dan zapored s padci

New York, 23. marca - Newyorške borze so današnje trgovanje že tretjič zapored sklenile v rdečem. Vlagatelji so s tem po poročanju francoske tiskovne agencije AFP končali naporen teden, ki so ga zaznamovali strahovi pred trgovinsko vojno med Washingtonom in Pekingom ter težave, v katerih se je znašel Facebook.