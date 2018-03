Norvežani učinkoviti, Ciper in Bolgarija ne

Ljubljana, 23. marca - V petkovih prijateljskih nogometnih so se predstavile ekipe Norveške, Cipra in Bolgarije, tekmeci Slovenije v ligi narodov. Najboljši vtis so pustili Norvežani, ki so s 4:1 ugnali Avstralijo. Domači so odpor Avstralcev zlomili v drugem polčasu, v katerem je Avstralija zamenjala šest igralcev, sami pa le dva. Prvi del se je končal z izidom 1:1.