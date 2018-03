Singapursko letališče Changi trdno na vrhu lestvice najboljših na svetu

Stockholm, 24. marca - Singapursko letališče Changi ostaja trdno zasidrano na vrhu lestvice najboljših na svetu. Letos so ga uporabniki v vplivni raziskavi britanske svetovalne družbe Skytrax že šestič zapored izbrali za letališče, ki ponuja najboljšo izkušnjo. Peterico povsem zaznamuje Azija, saj so se v njo uvrstila še letališča v Seulu, Tokiu, Hongkongu in Dohi.