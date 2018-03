Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (23. 3.)

Ljubljana, 23. marca - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o zaključku policijske preiskave mednarodne hudodelske združbe tihotapcev ljudi, o lanskem poslovanju skupine Krka, o delovnem obisku srbskega ministrstva za mladino in šport v Sloveniji ter o podpisu memoranduma o sodelovanju pri razvoju avtonomnih vozil med Slovenijo, Madžarsko in Avstrijo.