Evropske borze s padcem; nafta dražja, evro raste

London/Frankfurt/Pariz, 23. marca - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma znižali. Kot poročajo tuje agencije, so vlagatelji pozorni predvsem na pogovore med EU in ZDA glede ameriških carin na jeklo in aluminij. Nafta se je podražila, prav tako se je okrepil tečaj evra.