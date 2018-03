V Šempasu se začenja Festival vin in oljčnega olja

Nova Gorica, 25. marca - Festival vin in oljčnega olja je dvodnevni enogastronomski dogodek v Šempasu na Goriškem, ki predstavlja tradicionalne sorte vin in oljčno olje. Vinu in olju se bo danes in v ponedeljek pridružila še divja hrana. Obiskovalci bodo lahko okušali vrhunska vina in odlična oljčna olja ter spoznavali avtohtone, domače in udomačene sorte.