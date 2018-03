Na ljubljanski borzi ta teden za skoraj 18 milijonov evrov prometa

Ljubljana, 23. marca - Tečaji delnic na Ljubljanski borzi so se ta teden v povprečju znižali, indeks SBI TOP je v primerjavi s prejšnjim petkom izgubil 0,08 odstotka. Največji padec so zabeležile Gorenjeve delnice, ki so na tedenski ravni izgubile skoraj šest odstotkov vrednosti. Vlagatelji so sicer ta teden ustvarili skoraj 18 milijonov evrov prometa.