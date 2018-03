Američani danes na ulice proti nasilju z orožjem

New York, 24. marca - Več milijonov Američanov se bo danes udeležilo množičnih protestov proti nasilju z orožjem pod naslovom Pohod za naša življenja. Največ, okoli pol milijona, jih pričakujejo v Washingtonu, kamor so prispeli ljudje iz vse države. Protesti, ki so posledica šolskega pokola na valentinovo v Parklandu na Floridi, bodo potekali tudi po svetu.