Slovenci prvi dan finalov v Dohi brez stopničk

Doha, 23. marca - Slovenski telovadci Teja Belak, Rok Klavora in Sašo Bertoncelj so po uspešnih kvalifikacijskih nastopih danes nastopili v finalih svetovnega pokala v Dohi, a so tokrat ostali brez stopničk. Najboljši med njimi je bil Bertoncelj, ki je do finalnega nastopa prišel po poškodbi enega od tekmecev, in na konju z ročaji zasedel peto mesto.