Rdeči križ pred velikonočnimi prazniki zbira prehranske in higienske izdelke

Ljubljana, 23. marca - Rdeči križ Slovenije v sodelovanju z območnimi združenji in Mercatorjem letos pred velikonočnimi prazniki ponovno organizira akcijo Zbiramo hrano. Lahko prispevaš? V okviru akcije bodo do četrtka zbirali prehranske in higienske izdelke, ki jih bodo na koncu razdelili socialno ogroženim.