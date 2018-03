Skupina Elan lani s 14-odstotno rastjo prihodkov

Begunje na Gorenjskem, 25. marca - Skupina Elan je lani ustvarila 82,5 milijona evrov prihodkov, kar je 14 odstotkov več kot leto pred tem. Zrasel je tudi operativni dobiček, so za STA pojasnili v Elanu in dodali, da so k rasti prispevale vse štiri divizije, saj je bila prodaja vseh programov višja kot leto pred tem.