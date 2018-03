Newyorške borze uvodoma v zelenem

New York, 23. marca - Indeksi na newyorških borzah so za razliko od azijskih in evropskih, ki jih je strah zaradi protekcionističnih ukrepov ameriškega predsednika Donalda Trumpa potisnil globoko v rdeče številke, današnje trgovanje začeli v zelenem. Vlagatelji so se po ocenah analitikov uspešno ubranili panike zaradi pričakovanja morebitne trgovinske vojne.