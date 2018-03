Gašperšič v Budimpešti podpisal memorandum o razvoju sodobnih mobilnostnih storitev

Budimpešta, 23. marca - Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič je v Budimpešti z avstrijskim ministrom za promet Norbertom Hoferjem in ministrom za državni razvoj Madžarske Mihalyjem Vargo podpisal memorandum o čezmejnem sodelovanju pri razvoju in preizkušanju električnih, povezanih in avtonomnih mobilnostnih storitev. Med drugim si obetajo izmenjavo dobrih praks.