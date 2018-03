Odpoklic pločevink s kavo illy v zrnju 250g

Ljubljana, 23. marca - Distributer Espresso je iz prodaje odpoklical kavo illy v zrnju rdeča, črna, brezkofeinska, monoarabika Brazilija, monoarabika Etiopija in monoarabika Gvatemala, polnjeno v pločevinkah po 250 gramov proizvajalca illy. Izdelke so odpoklicali ker pločevinka nima tlačnega ventila na dnu te pločevinke, so spoorčili iz podjetja Espresso.

Napaka se nanaša samo na kavo illy v zrnju, polnjeno v pločevinke po 250 gramov. Ta pomanjkljivost ne vpliva na kakovost in varnost kave, vendar povzroča morebitne težave pri odpiranju pločevinke.

LOT oznake izdelkov so: 171010, 171011, 171023, 171024, 171024, 171115, 171116, 171128, 171129, 171205, 171213, 180109 in 180110. Roki uporabe pa oktober, november in december 2019 ter januar 2020. Sporne pločevinke so bile polnjene v času od 2. oktobra 2017 do 14. februarja 2018.

Distributer kupce obvešča, da kupljeno živilo lahko vrnejo na mesto nakupa ali na sedež podjetja Espresso, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, kjer vam bodo povrnili stroške nakupa.