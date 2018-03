Termini izplačil denarne socialne pomoči za zdaj ostajajo nespremenjeni

Ljubljana, 23. marca - Ministrstvo za delo je obvestilo vse prejemnike izredne in redne denarne socialne pomoči in njenih posebnih oblik, da bodo termini izplačil ostali nespremenjeni kljub predvidenim spremembam, o katerih so obveščali pred nekaj dnevi. Razlog za preklic spremembe so organizacijski problemi ter problemi pri vsebinski izpeljavi premika izplačil.