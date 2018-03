Za obnovitev in ohranitev habitatov na Ljubljanskem barju dobre štiri milijone evrov

Ljubljana, 23. marca - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je podprla obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja. Vrednost projekta je 4,31 milijona evrov, sofinanciran pa bo v vrednosti 4,12 milijona evrov. Kot so zapisali na okoljskem ministrstvu, bo 80 odstotkov sredstev prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj.