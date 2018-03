Nov trgovski sindikat s tožbo za razveljavitev nezakonitih delov kolektivne pogodbe

Ljubljana, 23. marca - Pred kratkim ustanovljeni novi trgovski sindikat bo na ljubljansko delovno in socialno sodišče v kratkem vložil tožbo za razveljavitev več nezakonitih delov kolektivne pogodbe. Prepričani so, da je nezakonita v sedmih členih in dveh členih aneksa, zaradi česar so delavci med drugim prikrajšani za del regresa in pravično razporeditev dela.