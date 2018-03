Na Trebanjskem sanacija neskladnih in nelegalnih gradenj

Trebnje, 24. marca - V Občini Trebnje, ki je pozidana s približno 700 vinogradniškimi zidanicami, so se problema neskladnih in nelegalnih gradenj lotili s pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta. V prvem pozivu so obravnavali 83 lastnikov, ki želijo legalizirati svoje objekte. Pred kratkim so za ta postopek objavili drugi poziv.