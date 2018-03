Mariborski kriminalisti prijeli serijskega tatu avtomobilov

Maribor, 23. marca - Mariborski kriminalisti so v četrtek k dežurnemu preiskovalnemu sodniku tamkajšnjega okrožnega sodišča s kazensko ovadbo privedli 32-letnega državljana Bosne in Hercegovine, ki je utemeljeno osumljen več tatvin motornih vozil. Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, je sodišče po zaslišanju zoper osumljenega odredilo pripor.