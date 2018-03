Nezadovoljni zaporniki z Doba v pismu institucijam prosijo za usmrtitev

Ljubljana, 23. marca - Štirje obsojenci na prestajanju kazni v zaporu na Dobu so zaradi domnevno slabih razmer v nedavnem pismu različne institucije prosili za usmrtitev. V upravi za izvrševanje kazenskih sankcij so s četverico ta teden opravili razgovor in proučili njihove očitke. Na podlagi tega so ocenili, da gre za nezadovoljstvo zaradi nepodeljenih ugodnosti.