Mednarodna kriminalna združba pretihotapila vsaj 80 ilegalcev

Koper, 23. marca - Policija je razkrila podrobnosti mednarodne preiskave zoper mednarodno hudodelsko združbo tihotapcev ljudi. Člani združbe so med oktobrom in marcem skupno pretihotapili najmanj 80 ilegalnih prebežnikov. Policija je ovadila devet oseb, od tega šest državljanov Kosova. Večina je bivala v Sloveniji, posamezniki pa so koristili socialne transferje.