Naše štorklje ob vrnitvi v gnezda nimajo težav

Murska Sobota, 23. marca - Za razliko od mnogih štorkelj, ki jih je ob vrnitvi v Evropo presenetil zimski mraz in se predvsem v Romuniji in Bolgariji borijo za življenje, štorklje v Sloveniji tovrstnih težav nimajo. V Pomurje so se prve vrnile v soboto in se po zagotovilih Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) dobro počutijo.