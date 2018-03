V Novem mestu gradijo dodatno železniško postajališče

Novo mesto, 24. marca - Novomeškim železniškim postajam Kandija, Center in Šmihel se bo predvidoma julija pridružilo še postajališče, ki so ga pred dnevi začeli graditi pri novomeškem šolskem centru. Naložba, pri kateri ministrstvo za infrastrukturo sodeluje z Mestno občino Novo mesto in šolskim centrom, bo skupaj z davkom stala nekaj manj kot 600.000 evrov.