Terorist zajel več talcev v trgovini na jugu Francije

Toulouse, 23. marca - Oborožen moški je zajel več talcev v trgovini v mestu Trebes na jugozahodu Francije. Odjeknili so tudi streli in po različnih poročilih naj bi bila najmanj ena oseba ranjena. Napadalec se je izrekel za privrženca teroristične skupine Islamska država (IS), je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočilo francosko tožilstvo.