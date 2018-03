V sistemu za elektronsko cestninjenje registriranih že več kot 106.000 tovornih vozil

Ljubljana, 23. marca - V sistem DarsGo, s katerim bo 1. aprila na slovenskih avtocestah in hitrih cestah zaživelo elektronsko cestninjenje tovornjakov in avtobusov, so uporabniki zaenkrat registrirali že več kot 106.000 vozil. Dars uporabnikom priporoča, naj preverijo, ali so na račun vozila že naložili ustrezno dobroimetje oziroma si uredili eno izmed oblik plačevanja.