Frontman Aerosmith Steven Tyler praznuje 70 let

New York, 26. marca - Na današnji dan je 70 let dopolnil frontman bostonske rock zasedbe Aerosmith Steven Tyler. Pevec, ki se ga je zaradi velikega glasovnega razpona in zanj značilnega kričanja prijel tudi nadimek demon kričanja, je znan po svojem ekstravagantnem in barvitem slogu oblačenja in odrskih vragolijah. Občasno na odru igra harmoniko, klavir ali bobne.