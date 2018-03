Podbrežani za zaščito tradicionalne potice iz suhega sadja

Naklo, 23. marca - Pred veliko nočjo so danes v Podbrezjah predstavili kulinarično posebnost Podbreško potico, izdelano iz suhih jabolk in hrušk. Zbiranja gradiva za zaščito potice so se lotili že lani. Na podlagi izbranih receptur je 17 podbreških gospodinj speklo potice, ki so jih danes ocenili tudi strokovnjaki, v soboto pa bodo prodane na dobrodelni dražbi.