Ljubljana, 23. marca - Celjski dvorani Zlatorog in Golovec bosta med 19. in 29. julijem gostili najboljše moške evropske rokometne reprezentance do 20 let. Slovenska izbrana vrsta, ki jo vodi trener ormoškega Jeruzalema Saša Praprotnik, bo tekme skupine B igrala v dvorani Golovec.