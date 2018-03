Konvencija OECD proti minimalnim davkom multinacionalk v veljavo julija

Ljubljana/Pariz, 23. marca - Julija bo začela veljati konvencija OECD za boj proti minimiziranju davčnih plačil multinacionalk. Listino o ratifikaciji so ji predložile Avstrija, Otok Man, Jersey, Poljska in v četrtek še Slovenija, s čimer so se sprožili postopki za njeno uveljavitev, so danes sporočili z ministrstva za finance.