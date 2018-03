Ljubljanska borza dopoldne s padcem

Ljubljana, 23. marca - Indeks na ljubljanski borzi je v dopoldanskem času padel. Največji padec beležijo Gorenjeve delnice, ki so se okoli 11. ure gibale 4,5 odstotka pod gladino. Rast medtem med blue chipi v prvi kotaciji beležijo delnice Luke Koper in Krke. S slednjimi so vlagatelji opravili tudi največ prometa.