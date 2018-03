V Ljubljani pijani Norvežan povzročil nesreči in obakrat pobegnil, v Šentjurju voznik nad policista s sekiro

Ljubljana/Celje, 23. marca - Pijani Norvežan je v četrtek okrog pol šestih v Ljubljani povzročil dve prometni nesreči in obakrat pobegnil. Policisti so voznika avtomobila znake Tesla izsledili v garažni hiši, kjer so po preizkusu alkoholiziranosti ugotovili, da je 37-letnik vozil pijan. V Šentjurju pa je 40-letni voznik, ki so ga ustavili, poskusil policista napasti s sekiro.