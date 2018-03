Pri Vinici slovesno odkritje obeležja leta 1945 padlemu zavezniškemu bombniku

Vinica, 24. marca - V Gornjem Suhorju pri Vinici bodo danes ob 11. uri odkrili spominsko obeležje tam leta 1945 strmoglavljenemu zavezniškemu bombniku B 24 Liberator VI in članom njegove devetčlanske britanske posadke, od katere so trije od štirih, ki so odskočili s padalom, preživeli. Slavnostni nagovor bo imel predsednik republike Borut Pahor.