Rusija obžaluje odločitev EU o odpoklicu veleposlanika

Moskva/Hanoi, 23. marca - V Kremlju so danes izrazili obžalovanje nad odločitvijo voditeljev članic Evropske unije, da pokličejo veleposlanika v Moskvi na posvetovanja. Voditelji so se na vrhu EU v nocojšnji noči tako odločili zaradi napada z živčnim strupom v Veliki Britaniji na dvojnega ruskega agenta. V Moskvi so tudi obtožili London, da sili zaveznike v konfrontacijo.