V Sloveniji danes praznujemo materinski dan

Ljubljana, 25. marca - V Sloveniji danes obeležujemo materinski dan, ko so v središču pozornosti mame. V letu 2015 jih je pri nas živelo skoraj 670.500, kar so tri četrtine žensk, starih vsaj 15 let, so za STA navedli na statističnem uradu. Povprečna starost matere ob rojstvu prvega otroka se zvišuje. Slovenija je tudi edina država, ki ta praznik obeležuje 25. marca.