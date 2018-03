Prodajni postopek za Farmadent bo ponovljen

Maribor, 23. marca - Mariborska mestna občina bo skupaj z občinama Duplek in Hoče-Slivnica ponovila postopek prodaje družbe Farmadent. Čeprav je na novembra lani objavljen razpis prispelo šest nezavezujočih ponudb, se je razpisna komisija, kot so za STA pojasnili na mestni občini, odločila postopek prekiniti in ga začeti znova. Kakšne so bile ponudbe, ne razkrivajo.