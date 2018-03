Trumpove poteze po mnenju Stojana z Inštituta za strateške rešitve nenavadne in nevarne

Ljubljana, 23. marca - Carine, ki so jih v zadnjem času uvedle ZDA na pobudo predsednika Donalda Trumpa, so po mnenju partnerja in direktorja raziskav na Inštitutu za strateške rešitve Jureta Stojana nenavadne in nevarne. O verjetnosti za izbruh trgovinske vojne je po njegovih ocenah težko govoriti, nedvomno pa bodo protekcionistični ukrepi vplivali na gospodarstvo.