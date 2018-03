Otok smeti v Tihem oceanu še večji, kot so domnevali doslej

Pariz, 23. marca - Plavajoči otok plastičnih odpadkov v Tihem oceanu že presega skupno površino Francije, Nemčije in Španije ter je tako še večji, kot so znanstveniki domnevali doslej, ugotavlja študija, objavljena v znanstveni reviji Scientific Reports. Ob tem opozarja, da se to "smetišče" zelo hitro povečuje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.