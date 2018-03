Vsi poškodovani rudarji Premogovnika Velenje v domači oskrbi

Velenje, 23. marca - Iz celjske bolnišnice so danes v domačo oskrbo odpustili še zadnjega od šestih rudarjev Premogovnika Velenje, ki so bili poškodovani v ponedeljkovem stebrnem udaru, so za STA danes povedali v premogovniku. Nihče od poškodovanih sicer ni bil v življenjski nevarnosti.