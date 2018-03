Tedenska napoved - rekreacija od 27. 3. do 2. 4.

Ljubljana, 26. marca - Tedenski koledar športno rekreativnih dogodkov po Sloveniji v obdobju od 27. marca do 2. aprila.

IZBRANI DOGODKI

Najlepši in najtežji mali maraton

Drugačna rekreativna tekaška prireditev, kombinacija malega maratona in gorskega teka, ki se odvija po najlepših poteh, v hribih nad Škofjo Loko. Izvedba je zaradi zagotavljanja kakovosti prireditve omejena na 300 udeležencev. Osnovne informacije: Kdaj: sobota, 31. marec 2018, ob 10h Kje: Škofja Loka (Sv. Andrej nad Zmincem) Dolžina proge: 21,098 km Višinski metri: 1.300 m (1.300 m vzponov in 1.300 m spustov) Informacije: Maja Habjan, maja@najnaj21.si; Jože Logar, maja@najnaj21.si; www.najnaj21.si/

5. Brooksov tek okoli jezera 2018

Vabljeni na 5. Brooksov tek okoli jezera. Dolžina teka znaša 5800 m. Prvi trije v kategoriji absolutno prejmejo medaljo in praktične nagrade pokrovitelja Brooks. Vsak nastopajoči dobi energijsko tablico in Blejsko kremno rezino. Tek bo v ponedeljek, 2. aprila. Informacije: www.adbled.si

KOLEDAR

TOREK, 27. marca

LJUBLJANA - Tečaj samovarovanja na feratah; planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

KRŠKO - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

SREDA, 28. marca

LJUBLJANA - Plezalni popoldan v Vipavi; športno plezanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

ČETRTEK, 29. marca

DOMŽALE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: www.ak-domzale.si

ŠKOFJA LOKA - Skozi hmeljišča do jame Pekel; pohodništvo. Planinska sekcija upokojencev. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

PETEK, 30. marca

LJUBLJANA - Krk (Hrv, 230 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

KRANJ - Velikonočni otoki (Hrv); planinstvo. Informacije: www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/

VELENJE - Pohod mesečnikov; pohodništvo. Informacije: http://pd-vg.velenje.si/

SOBOTA, 31. marca

LJUBLJANA - 5. skupinski tek Volkswagen Ljubljanski maraton; tek. Informacije: www.ljmaratonpriprave.si

DRAVOGRAD - Boč (978 m); pohodništvo. Informacije: www.pddravograd.com

IZOLA - ReXov tek - po zaprti cesti med Izolo in Žusterno; tek. Informacije: www.ljudstvotekacev.si

JESENICE - Pohod ob polni luni; pohodništvo. Informacije: www.pdjavornikkoroskabela.si/

LITIJA - Pekelj pri Borovnici; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-litija.si/

LUČE - Blagoslov koles za srečno vožnjo; kolesarstvo. Informacije: www.prmrtinet.si/Kolesarska_akcija.php

LUČE - 14. K Mrtinet na klobaso (sezonska akcija); kolesarstvo. Informacije: www.prmrtinet.si

MARIBOR - Čaven (1185 m); pohodništvo. Informacije: www.pdtam.org/

MARIBOR - Kraška tura; pohodništvo. Informacije: http://sites.google.com/site/pdzeleznicarmaribor/

MURSKA SOBOTA - Z gibanjem v pomlad; športna rekreacija (odrasli) - programi in akcije. Informacije: www.zkts-ms.si

ORMOŽ - Lunin pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-mmormoz.si

POLHOV GRADEC - Kozji vrh (1628 m); planinstvo. Informacije: http://pdblagajana.blogspot.com

SLOVENSKA BISTRICA - Kompotela (1989 m); planinstvo. Informacije: http://pdsb.si/

SLOVENSKE KONJICE - Kresovanje na Skali; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-konjice.si/

STAHOVICA - 23. gorski tek k Sv. Primožu; tek. Informacije: www.kgtpapez.si

ŠKOFJA LOKA - Najlepši in najtežji mali maraton; tek. Informacije: Maja Habjan, maja@najnaj21.si; Jože Logar, maja@najnaj21.si; www.najnaj21.si/

ŠKOFJA LOKA - Po Pohorju; pohodništvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

VIPAVA - 23. vipavski tek; tek. Informacije: www.td-burja.com

ŠENTRUPERT - Pohod ob polni luni; pohodništvo. Informacije: www.pdpolet.com

POLJČANE - Tosc (2275 m); planinstvo. Informacije: www.pdpoljcane.com

MAKOLE - Grintovec (2558 m); planinstvo.

SVETA TROJICA - 31. del po PPP; pohodništvo. Informacije: www.drustvo-hakl.si/

NEDELJA, 1. aprila

LJUBLJANA - Okrog Škofje Loke; pohodništvo. Informacije: www.pdzeleznicar.si/

CELJE - Po Obronkih Celja; pohodništvo. Informacije: www.pdgrmada.org/

SLOVENJ GRADEC - Oplotnica; pohodništvo. Informacije: http://pdsg.si/

TRBOVLJE - 4. Bistro kolo Radeče 2018 (sezonsko kolesarjenje); kolesarstvo. Informacije: http://kd-trbovlje.si

TRBOVLJE - 3. Blokadini vzponi na Sveto planino 2018 (sezonska akcija); kolesarstvo. Informacije: http://kd-trbovlje.si

PONEDELJEK, 2. aprila

LJUBLJANA - Voden izlet in delavnica; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

LJUBLJANA - Nanos (1240 m); planinstvo. Informacije: www.pd-imp.si/

BELTINCI - 16. pohod na velikonočni ponedeljek; pohodništvo.

BLAGOVICA - Planinska maša na Golčaju; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-blagovica.si

BLED - 5. Brooksov tek okoli jezera 2018; tek. Informacije: www.adbled.si

BREŽICE - 1. tek po Poti sonca in vina; tek.

CELJE - Čaven (1185 m); pohodništvo. Informacije: www.pdgrmada.org/

CERKNO - Sinji vrh (1002 m); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-cerkno.si/

ČRNOMELJ - Po belokranjski Grajsko - gozdni učni poti; pohodništvo. Informacije: www.belakrajina.si

DOBROVO - Kobilja glava (1475 m); planinstvo. Informacije: www.pdbrda.si

IVANČNA GORICA - 18. pohod po Viridini poti; pohodništvo.

KOČEVJE - Blagoslov koles v Suhem potoku; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-melamin.si

LENDAVA - Otvoritev MPP (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.pdlendava.si

LJUTOMER - Velikonočni pohod po misijonski poti Sv. brata Cirila in Metoda; pohodništvo. Informacije: www.obcinaljutomer.si/dogodek/tradicionalni-velikono-ni-pohod-po-misijonski-poti-svetega-brata-cirila-metoda/5890

LJUTOMER - Po delu Pomurske planinske poti; pohodništvo. Informacije: www.pd-ljutomer.si/

MARIBOR - Na Pohorje; pohodništvo. Informacije: http://pd.vecer.com/

MARIBOR - Stol (2236 m); pohodništvo. Informacije: www.hej-gremonaprej.si/

MARIBOR - Trije kralji (1200 m); pohodništvo. Informacije: www.pdplanika.si/

METLIKA - Klek (Hrv, 1181 m); pohodništvo. Informacije: http://pdmetlika.net/

MIREN - 4. pohod ob zvončkovi polni luni; pohodništvo.

MISLINJA - Fričev vrh (881 m); pohodništvo. Informacije: www.pdmislinja.si/

MUTA - Velikonočni pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdbricnik-muta.si/

NOVA GORICA - Velikonočni pohod na Lašček (1071 m); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-ng.si

NOVO MESTO - Mirna gora (1047 m); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-nm.si/

ORMOŽ - Bohor (1023 m); pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-mmormoz.si

PREVALJE - Gorna (1188 m); pohodništvo. Informacije: www.pdprevalje.si

SEŽANA - Velikonočni pohod po Pliskini poti; pohodništvo. Informacije: www.hostelkras.com

SLOVENSKE KONJICE - Velikonočni pohod Oplotnica-Črno jezero-Oplotnica; pohodništvo.

SLOVENSKE KONJICE - Pohod Oplotnica - Črno jezero; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-konjice.si/

ŠTORE - Turska gora (2251 m); planinstvo. Informacije: http://drustvopohodnikov.com/

TRBOVLJE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: Pavle Kreže, 070 745 108, atletskiklub.rudar@gmail.com; www.zs-trbovlje.si

VELIKE LAŠČE - Velikonočni pohod; pohodništvo. Informacije: http://pd.velike-lasce.si/

VIPAVA - 18. gradiški gorski tek; tek. Informacije: www.td-burja.com/file/download/151_1a732c5f87d4/stat

VIPAVA - Pohod v Otošče: 10. Emavs k sv. Mariji Magdaleni; pohodništvo.

ZREČE - Velikonočni pohod; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-zrece.si/

ŽALEC - Velikonočni pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdzalec.si/

TIŠINA - Velikonočni spust; kajak kanu na tekočih vodah. Petanjci-Ižakovci, Otok ljubezni

POLJČANE - Duh na Ostrem vrhu (907 m); pohodništvo. Informacije: www.pdpoljcane.com

PUCONCI - 12. velikonočni pohod z brejga na brejg; pohodništvo. Informacije: http://moscanci.proflipp.com

MAKOLE - Velikonočni pohod; pohodništvo.

STA pripravlja Tedenski koledar športne rekreacije v partnerstvu z Olimpijskim komitejem Slovenije. Ažuriran seznam vseh dogodkov se nahaja na spletnem naslovu http://napoved.sta.si/rekreacija / www.rekreacija.si. Morebitna vprašanja in pripombe lahko naslovite na rekreacija@sta.si. Podatke za brezplačno objavo pošljite na koledar@rekreacija.si.

https://www.sta.si

www.olympic.si