Delo: Civilizacijski napredek (23. 3.)

Ljubljana, 23. marca - Država Slovenija se v svoji kratki zgodovini ne more pohvaliti s prav veliko odločitvami, ki bi prispevale k napredku civilizacije. Z nezmožnostjo resnične sprave in vrtičkarsko miselnostjo je prej zgled ravnanja, s katerim človeška civilizacija tlakuje pot nazadovanju in izumrtju, piše v delu Maja Prijatelj Videmšek.