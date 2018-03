Kopitar dosegel štiri gole za visoko zmago kraljev v Denverju

Denver, 23. marca - Slovenski hokejski superzvezdnik Anže Kopitar je v polnem sijaju zablestel v Denverju in za svoj Los Angeles dosegel štiri gole, njegova zasedba pa je slavila s 7:1. Kralji so se po prepričljivi zmagi povzpeli na tretje mesto pacifiške skupine, v zahodni konferenci pa so na šestem mestu v severnoameriški ligi NHL.