Delo: Odpustek za polom (23. 3.)

Ljubljana, 22. marca - Ni jasno, zakaj se vladi tako mudi urediti dolg, ki ga čuti do prebivalcev "izgubljene Slovenije". Zdi se, da želi vlada po hitrem postopku počistiti delček "bivše" države in z miloščino potolažiti žalujoče. Morda zapreti usta "nergačem" in dobiti odpustek za polom v arbitraži, za katerega nosi velik del odgovornosti, v Delu piše Boris Šuligoj.