Omizje na TV Slovenija: Hitrejše postopke pregona bančne kriminalitete zavira zakonodaja

Ljubljana, 22. marca - V Sloveniji se z vzroki za nastanek t.i. bančne luknje pet let po njenem nastanku ukvarjajo tako politiki kot organi pregona, so ugotovili udeleženci omizja v oddaji Bančna luknja na TV Slovenija. Očitke, da so postopki pregona bančne kriminalitete prepočasni, so pristojni zanje zavrnili, strinjali pa so se, da jih ovira tudi zakonodaja.