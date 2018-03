Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (22. 3.)

Ljubljana, 22. marca - Tuje tiskovne agencije so poročale, da je slovenska vlada sprejela predlog zakona, ki s katerim bi podaljšali prehodno obdobje, v katerem hrvaški državljani ne bodo imeli prostega dostopa na slovenski trg dela. Poročale so tudi o obisku avstrijske zunanje ministrice Karin Kneissl v Sloveniji in o vnovičnem odprtju madžarskega konzulata v Lendavi.