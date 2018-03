Vrača se prireditev Podeželje v mestu, tokrat v ospredju velika noč

Ljubljana, 24. marca - V Ljubljani na Pogačarjevem trgu bo danes prvič letos prireditev Podeželje v mestu, tokrat v znamenju velike noči. Obiskovalcem prireditve bodo na stojnicah med 8. in 14. uro na ogled in pokušino pestra ponudba mesnin, krušnih izdelkov, vin, sokov, medu in zelenjave ter ostala ponudba pridelkov in izdelkov kmetij z območja celotne Slovenije.