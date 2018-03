Slovenski kriminalisti v sodelovanju s tujimi kolegi razkrinkali tihotapce ljudi

Koper/Maribor, 22. marca - Kriminalisti Policijske uprave (PU) Koper so v sredo zjutraj ob sodelovanju kolegov z drugih policijskih uprav na Štajerskem prijeli člane mednarodne kriminalne združbe, ki se je ukvarjala s tihotapljenjem ljudi čez mejo. Opravili so hišne preiskave, različne aktivnosti pa bodo nadaljevali tudi danes in v petek, so sporočili s PU Koper.