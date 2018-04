Furs vabi podjetja k izmenjavi mnenj

Ljubljana, 4. aprila - Finančna uprava RS (Furs) ustanavlja kontaktno skupino za gospodarstvo za področje carin, trošarin in okoljskih dajatev. K sodelovanju vabi podjetja, ki želijo sodelovati pri pripravi navodil in pojasnil ter tudi novih informacijskih rešitev ter zakonodaje na omenjenih področjih. Prijaviti se je mogoče do 15. maja.