Geopark Karavanke gosti predstavnike evropskih geoparkov

Pliberk/Mežica, 22. marca - V Geoparku Karavanke, ki se razprostira na obmejnem območju med Slovenijo in Avstrijo, v teh dneh do sobote gostijo okoli 130 predstavnikov iz 70 evropskih geoparkov. Namen srečanja je razprava o napredku Evropske mreže geoparkov in uskladitev skupnih programov, promocijskih aktivnosti in dejavnosti med člani mreže.