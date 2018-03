Skupščina RTC Krvavec preklicana

Begunje na Gorenjskem, 22. marca - Vodstvo družbe RTC Krvavec, ki je v 98,56-odstotni lasti Uniorja, je preklicalo skupščino, ki je bila sklicana za 23. marec in na kateri bi delničarji odločali o dodatnem članu uprave in podpisu kreditne pogodbe z Banko Intesa Sanpaolo za refinanciranje dolga. Skupščina bo v maju, so za STA povedali v Uniorju.