Washington, 22. marca - Ameriški trgovinski predstavnik Robert Lighthizer je sporočil, da bodo Evropa ter Argentina, Avstralija, Brazilija, Kanada, Mehika in Južna Koreja vsaj začasno izvzete iz carin na uvoz jekla in aluminija. To je odobril ameriški predsednik Donald Trump, medtem ko pristojni iščejo trajnejšo rešitev za carinjenje.